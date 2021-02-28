رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق في مصرع سائق وطفلة إثر انقلاب «توكتوك» بعين شمس

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:32 ص
انقلاب توكتوك
انقلاب توكتوك
حسام التمساح
طباعة
تباشر نيابة عين شمس الجزئية، التحقيقات في مصرع سائق وطفلة بسبب حادث تصادم بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا بانقلاب توك توك في عين شمس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب "توكتوك" أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة وتوفي السائق والطفلة ونقلوا الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وفي سياق منفصل لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم سيارتي نقل بطريق السويس القاهرة الصحراوي، وتم تدخل قوات أمن السويس لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور.

و كان قد تلقى مدير مرفق إسعاف السويس، إخطارًا بحدوث تصادم بمنطقة دوران الجفرة بالطريق المؤدي للقاهرة، وتم توجيه 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، بينما توجهت قوات تأمين الطرق لرفع آثار الحادث والتحقيق في معرفة أسبابه.

تبين من معاينة الحادث، مصرع إبراهيم متولي أحمد، 26 سنة، من كفر صقر محافظة الشرقية، وإصابة زميله أحمد محمود جمعة من نفس بلدته، كما أُصيب عبد الباسط السيد إبراهيم، 53 سنة، سائق من ميت غمر دقهلية، وكلاهما مصابان بارتجاج في المخ.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

الأكثر قراءة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)