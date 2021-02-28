هولندا: توزيع 934 ألفا و595 جرعة لقاح كورونا حتى الآن

جرى توزيع 934 ألفا و595 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في هولندا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في هولندا بـ 31 ألف و963 جرعة لكل يوم.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين، وكان التطعيم قد بدأ في هولندا منذ سبعة أسابيع.