«القضاء الإدارى» تنظر «منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام» اليوم
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:32 ص
حسام محفوظطباعة
تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، في دعوى أقامها ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، يطالب فيها بمنع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سابقًا، من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالب «عباس» في دعواه بمنع «منصور» من الظهور في جميع القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وغيرها، ومنعه من إجراء أي مداخلات هاتفية؛ وذلك لـ«قيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالب «عباس» في دعواه بمنع «منصور» من الظهور في جميع القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وغيرها، ومنعه من إجراء أي مداخلات هاتفية؛ وذلك لـ«قيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه».