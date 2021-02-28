«القضاء الإدارى» تنظر «منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام» اليوم

تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، في دعوى أقامها ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، يطالب فيها بمنع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سابقًا، من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.وطالب «عباس» في دعواه بمنع «منصور» من الظهور في جميع القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وغيرها، ومنعه من إجراء أي مداخلات هاتفية؛ وذلك لـ«قيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه».