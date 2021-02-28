حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 28-2-2021، بالقاهرة وعدد من محافظات الوجه البحري والقبلي.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائلًا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلًا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.حالة البحاروبالنسبة لحالة البحار فمن المتوقع أن تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 28-2-2021وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 22 11الإسكندرية 19 11وادى النطرون 22 10طنطا 22 11شبين الكوم 22 11دمنهور 20 11بلطيم 20 12مطروح 17 11السلوم 18 10سيوة 22 10بورسعيد 20 13دمياط 20 12الزقازيق 22 11المنصورة 21 10الإسماعيلية 22 11السويس 23 11العريش 21 10رفح 20 10رأس سدر 21 12نخل 19 08نويبع 21 14طابا 20 13كاترين 16 05الطور 22 13شرم الشيخ 24 15الغردقة 25 14مرسى علم 23 15الفيوم 22 09بنى سويف 22 09المنيا 22 08أسيوط 23 08سوهاج 24 09قنا 25 10الأقصر 26 10أسوان 26 10إدفو 26 11أبوسمبل 25 10الوادى الجديد 25 10شلاتين 27 15أبو رماد 26 15حلايب 25 16رأس حدربة 24 16