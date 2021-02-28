حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:59 ص
منة سالمطباعة
يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 28-2-2021، بالقاهرة وعدد من محافظات الوجه البحري والقبلي.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائلًا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلًا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
حالة البحار
وبالنسبة لحالة البحار فمن المتوقع أن تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 28-2-2021
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 22 10
طنطا 22 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 17 11
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 10
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 21 12
نخل 19 08
نويبع 21 14
طابا 20 13
كاترين 16 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 22 09
بنى سويف 22 09
المنيا 22 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 26 11
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 27 15
أبو رماد 26 15
حلايب 25 16
رأس حدربة 24 16
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد مائلًا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلًا للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
حالة البحار
وبالنسبة لحالة البحار فمن المتوقع أن تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 28-2-2021
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 22 10
طنطا 22 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 17 11
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 10
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 21 12
نخل 19 08
نويبع 21 14
طابا 20 13
كاترين 16 05
الطور 22 13
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 22 09
بنى سويف 22 09
المنيا 22 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 26 11
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 27 15
أبو رماد 26 15
حلايب 25 16
رأس حدربة 24 16