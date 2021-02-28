اليوم.. بدء الامتحان المجمع للصف الرابع الابتدائى

يبدأ اليوم الأحد 28 فبراير الامتحان المجمع متعدد التخصصات للصف الرابع الابتدائي على مستوى الجمهورية، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.ويأتى ذلك الامتحان ضمن اقترحات الوزارة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية.وتبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 مارس المقبل، وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد، وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير - الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس - الصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس - الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس - الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس).زمن الامتحان: ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى، ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%، والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.