زعيم الأغلبية يكشف أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الحزب تقدم بمقترح لسداد 2.5 ٪ ضريبة التصرفات العقارية على أقساط، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.وأضاف زعيم الأغلبية، أن قانون الشهر العقاري يستهدف الحفاظ على حق المواطن في ممتلكات دون أن ينازعه أحد، مؤكدًا أن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.وأوضح رشاد أن فكرة حزب مستقبل وطن ومبدأه العام هو أن يكون القناة الشرعية للمواطنين تحت قبة البرلمان.وتابع من المحتمل صدور قرارات من مجلس النواب هذا الأسبوع بشأن قانون الشهر العقاري، مقترح الأغلبية البرلمانية بشأن الشهر العقاري، لافتا إلى أنه سيتم مد فترة السماح بشأن ربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على السادة المواطنين، تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ١.٥٪؜ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.