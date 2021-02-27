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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«غير صحيح».. وزير التعليم يعلق على سقوط سيستم الامتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 07:57 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على امتحان الصف الأول الثانوي التي أجريت اليوم.

وقال «شوقي» خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نجح 90٪؜ من الطلاب في أداء الامتحان اليوم، وهذه النسبة توازي أكثر من النصف مليون طالب وطالبة».

وأضاف: «تعبير سقوط السيستم يعود على أن المنظومة بأكملها لم تعمل وهذا غير صحيح، بل نجحت المنظومة في اختبار نصف مليون طالب، وقررت الوزارة اعتبار كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية "ناجحًا" في امتحانات اليوم».

وتابع: «لا علاقة بين امتحانات الثانوية العامة وبين هذه الجولة من الامتحانات الإلكترونية من النواحي التقنية، وبالتالي الربط بينهما خطأ وغير صحيح، وتم التنسيق مع الزملاء في وزارة الاتصالات لحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعًا، كما تم تقسيم المحافظات لمجموعتين وترحيل الجداول بينهما حتى نتفادى الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.

واختتم: «كل طالب يدخل اللجنة ومعه جهاز موبيل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني يطبق عليه القانون مباشرة وكذلك على أي عضو من الإدارة التعليمية سمح بهذا، ومن المفيد أن نذكر أن آخر امتحانات إلكترونية تمت في المدارس كانت في يناير ٢٠٢٠ قبل جائحة كورونا، وبالتالي كان من الضروري اختبار الشبكات وهو ما حدث اليوم وتمت معالجته لمصلحة الامتحانات الآتية والمنظومة بأكملها، ولم نستخدم الخوادم بالمدارس لأسباب تقنية ولوجستية وسيتم إدخالها في الخدمة تباعًا هذا العام، وأرجو أن نتعامل جميعًا بهدوء لأن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة أوقفت العالم كله، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد، ولنتذكر جميعًا أن هناك الكثير من المتربصين بالدولة والتعليم المصري، ويسارعون لإثارة البلبلة والمخاوف أملًا في إيقاف مسيرة التطوير».

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