رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

معتز التونى ينتهى من مونتاج «اللعبة 2» ويتفرغ لـ«أحسن أب»

السبت 27/فبراير/2021 - 08:07 م
معتز التوني
معتز التوني
منار إبراهيم
طباعة
واصل المخرج معتز التوني الإشراف على مونتاج مسلسل "اللعبة.. ليفل الوحش" الجزء الثاني الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد vib الإلكترونية، على أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل على شاشة mbc مصر.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن المخرج معتز التوني يعكف حاليًا على مونتاج المسلسل وأوشك على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة التي انتهى منها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع عرضه، مشيرًا إلى أنه يتفرغ بعد ذلك لإخراج مسلسل "أحسن أب" الذي من المقرر أن يخوض بطولته الفنان علي ربيع، ليعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضًا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل، ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

موضوعات متعلقة

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء