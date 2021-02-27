معتز التونى ينتهى من مونتاج «اللعبة 2» ويتفرغ لـ«أحسن أب»

واصل المخرج معتز التوني الإشراف على مونتاج مسلسل "اللعبة.. ليفل الوحش" الجزء الثاني الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد vib الإلكترونية، على أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل على شاشة mbc مصر.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن المخرج معتز التوني يعكف حاليًا على مونتاج المسلسل وأوشك على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة التي انتهى منها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع عرضه، مشيرًا إلى أنه يتفرغ بعد ذلك لإخراج مسلسل "أحسن أب" الذي من المقرر أن يخوض بطولته الفنان علي ربيع، ليعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضًا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل، ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.