عمان تؤكد دعمها للسعودية بشأن تقرير «خاشقجي»

أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.وثمنت الخارجية العمانية في بيانها مساء اليوم جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.وكان البرلمان العربي ودول عربية أيدت ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي زود به الكونجرس الأمريكي حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.