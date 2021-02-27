أبو شقة: المتآمرون كانوا يريدون جعل الوفد خنجرًا فى ظهر الدولة

قال المستشار بهاءالدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن هذا اليوم يوم تاريخي لأنه بمثابة هيئة وفدية مصغرة تضم أعضاء الهيئة العليا ونواب الوفد ولجان المرأة والشباب.جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع، اليوم السبت، مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.وأكد أبو شقة أن هذا الجمع له دلالة بأن كل من تسول له نفسه بالتعدي على الإرادة الوفدية فإن للحزب رجالًا وشبابًا وشيوخًا ونساء قادرين على حماية الإرادة الوفدية.وأشار رئيس الوفد إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك مؤامرات من أجل الانحراف بالحزب وتغيير مساره كحزب مدافعًا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن ليصبح خنجرًا في ظهر الدولة المصرية.