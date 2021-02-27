ننشر أهم ضوابط استفادة الموظف من المعاش المبكر

حدد قانوني التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والخدمة المدنية الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على المعاش المبكر قبل انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وفيما يلى نرصد أبرز الشروط الواجب توافرها:- إذا تخطي الموظف سن الـ50 عاما يحق له طلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن اتخذت ضده إجراءات تأديبية.- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.- ان تعطى مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.- أن تتضمن مدة الاشتراك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا وتكون لمدة ٣٠٠ شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.- تقديم طلب الصرف.- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.