مديريات التنظيم والإدارة تنهي حصر العمالة المؤقتة

تنتهى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات أعمال حصر جميع العاملين على الصناديق والمشروعات وجميع العاملين غير المثبتين، الأسبوع الجاري، في إطار توجهات الحكومة لتطوير أداء العاملين بالمحليات وحل مشكلات العاملين خاصة العاملين على الصناديق الخاصة والعاملين بعقود وغير المثبتين.وفي السياق، قال مصدر مطلع بالتنظيم والإدارة، إن أعمال الحصر تأتى بناءًا على توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بموافاة الجهاز ومديرياته بالمحافظات بيانات العاملين على الصناديق والمشروعات وجميع العاملين غير المثبتين، متضمنًا بيان بأسماء جميع المتعاقدين بعد قانون حظر التعاقدات وجميع العقود الخاصة بهم، ومستندات الصرف الخاصة بهم، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، وصورة المؤهل الدراسى، وكذا رخصة القيادة سارية للسائقين على أن تكون جميع البيانات معتمدة ومختومة.وأضاف المصدر في تصريح لـ«الدستور» أن الاجتماعات الأخيرة مع أعضاء لجنة القوى العاملة تطرقت التوصية بشأن كافة المتعاقدين أن يتم جدول زمنى خلال هذا العام لتثبيت كافة المتعاقدين فى ظل أن يتم إرسال كافة المستندات الرسمية والمالية لكافة المتعاقدين من الجهات التابعة لها.وأوضح أن الجهاز تلقى طلبات تقنين أوضاع المتعاقدين بوزارات الزراعة والصحة والطب البيطرى والمستشفيات والمعاهد التعليمية وجهاز أمناء العاشر والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية وأئمة الأوقاف ومحو الأمية وتعليم الكبار.