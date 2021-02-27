«تضامن النواب»: «حياة كريمة» شهادة نجاح للإدارة المصرية

ثمنت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، جهود وأنشطة مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في القرى المصرية.وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" 3 سنوات، مضيفا أن المبادرة تمثل تجربة تاريخية للتنمية، بعدما اعتمدتها الأمم المتحدة، وشهادة نجاح للإدارة المصرية في التحدى والإنجاز، لافتا إلى أن المبادرة لا تستهدف تطوير الخدمات فقط وإنما توفير فرص العمل وتغير وجه الحياة إلى الأفضل، مشيدا أيضا بالمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا.فيما قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر بوابة حقيقة لتنمية القرى المصرية.