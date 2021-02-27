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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية: الحفاظ على سلامة الطلاب أولى اهتماماتنا (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 05:04 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، التزام جميع الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تبدأ منذ دخول الطالب للحرم الجامعي والتوزيع على بوابات الجامعة وقياس درجة الحرارة حتي الوصول إلى مقر الامتحان بداخل اللجان.

جاء ذلك خلال تفقده لكليات العلوم والزراعة، والهندسة ضمن الجولات التفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

وقال «قنصوة» إنه في ظل تخوف العديد من الطلاب في ظل الإجراءات الاحترازية، سلامة الطلاب وصحتهم هي الأساس، مطمئنًا الطلاب بأنه من يقدم على الاعتذار عن الامتحانات، يتقدم بالاعتذار دون تخوف، حيث ما زالت الفرصة أمامهم كاملة فيما بعد، مشيرا إلى أنه تم التقدم بما يقرب من 50 طلب اعتذار عن الترم كاملًا بكليات العلوم والزراعة، بخلاف الكليات الآخري.

وأكد رئيس الجامعة على أن في حالة الاشتباه للطلاب، أو تأكيد الإصابة، تم وضع آليات يتم التعامل بها من خلال العيادة الطبية والإجراءات المتبعة من الكشف والتحاليل، ويقبل للاعتذار عن المواد التي لم يحضرها الطالب.

وأوضح أن الطلاب في السنوات النهائية، سيتم عقد امتحانات استثنائية في فصل الصيف لتخرج الطلاب في دفعتهم الأساسية دون تأخر، مؤكدا على للجميع أن صحة الصلاة وسلامتهم وسلامة المجتمع الجامعي هي أولي اهتماماتنا.

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