«التعليم» تعلن رابط شكاوى طلاب أول ثانوى

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا اليوم من التسجيل عبر منصة دخول امتحان اللغة العربية أو الأحياء، لتقديم شكوى إثبات حالة من المنزل.ويمكن للطلاب الراغبين فى تقديم الشكاوي الدخول عبر الرابط التالي: https:www.kodwa1.comt98759-topic#266051وكان قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية، والفترة الثانية مادة الأحياء.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.