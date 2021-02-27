عرض حكاية «المتخصصة» من «حلوة الدنيا سكر» اليوم

تبدأ شبكة قنوات "dmc" اليوم السبت، عرض الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد، وتحمل الحكاية اسم "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الكوميدي أحمد سلطان.وكان مقررا أن تعرض هذه الحكاية السبت الماضي وتم التبديل بينها وبين الحكاية الماضية باسم "الجريمة لا تفيد"، ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.وتقدم هنا خلال الحكاية شخصة "هنادى عبد الظاهر" بعد ردود الفعل الكبيرة حول حكاية "ساندى كراش"، و"الجريمة لا تفيد" وتحقيقهما مشاهدات عالية.مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل".المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج k media كريم أبوزكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.