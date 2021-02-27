محافظ الغربية يتابع امتحانات أولى ثانوي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير عملية الامتحانات في يومها الأول بمدارس المحافظة، حيث تفقد المحافظ لجان الامتحانات بمدرسة صادق الرافعي، ومدرسة الجلاء الثانوية الصناعية ومدرسة محمد سمير إدريس للغات.وأثنى محافظ الغربية على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والمشرفين، مطالبًا ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالتواصل المستمر مع الوزارة لتفادي المعوقات التقنية الخاصة بإجراء الامتحانات.يُذْكَر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والأحياء عبر التابلت بمدارس الغربية إلكترونيًا، وورقيًا لطلاب المنازل في الفترة المسائية.