كورونا يغلق الغرفة التجارية الفلسطينية

أصدر محافظ قلقيلية الفلسطينية، رافع رواجبة، قرارًا عاجلًا بإغلاق غرفة تجارة وصناعة وزراعة قلقيلية، لمدة يومين، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس "كورونا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وأكد رواجبة، في بيان صحفي، أنه تقرر إغلاق الغرفة التجارية غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين، وذلك بعد تسجيل إصابات فيها، ولتمكين طواقم الطب الوقائي من تحديد خريطة المخالطين، وسحب العينات، وتعقيم المبنى.