الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار عن 40 قرية في سوهاج

كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي عن 40 قرية في محافظة سوهاج، والذي تم فجر اليوم السبت.وأوضح أبو وردة في تصريح خاص ل"الدستور" أن الانقطاع تم في الساعة 5.15 صباح اليوم السبت، وأن سبب الانقطاع هو سقوط شجرة على الخط الهوائي للمغذي نظرا لسوء الأحوال الجوية.وأشار رئيس شركة مصر العليا إلى أن فرق الطؤاري تدخلت وأزالت اسباب العطل وشد الموصلات وإعادة التغذية للمشتركين في الساعة 6.35 صباحا واستقرت التغذية.وكانت 40 قرية بالكامل في محافظة سوهاج شهدت انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم السبت بسبب عطل في الضغط العالي.