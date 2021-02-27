الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة تفتيش موسعة، اليوم السبت، وداهمت خلالها منزل أسير محرر في جنين.وقالت مصادر محلية، في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر محمد عبدالله مطلق السعدي في الحي الشرقي من جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وفي سياق متصل، أصيبت طفلتان برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر بأن الطفلتين أصيبتا بالرصاص أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح يوم أمس، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبويوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية، وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.