شكاوى من سقوط السيستم في امتحان الصف الأول الثانوي بالفيوم

بدأت مدارس محافظةالفيوم، اليوم السبت، أول أيام امتحان الصف الأول الثانوي، باستخدام التابلت، في مادتي اللغة العربية والأحياء، وشكا عدد منهم من سقوط السيستم وضعف الإنترنت.وسادت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" بسبب امتحانات الصف الأول الثانوى بمحافظة الفيوم، وتعطل "السيستم" الخاص بنظام التابلت، وعدم تمكن الطلاب من الامتحان الإلكترونى من خلال التابلت، حتى هذة الساعات منذ الصباح.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.