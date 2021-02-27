التعليم: احتساب زمن الامتحان من وقت فتح المنصة للطلاب

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك بلاغات كثيرة من سقوط منصة الامتحان الالكتروني لطلاب الأول الثانوي، الذين يؤدون امتحان اللغة العربية الآن فى أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.وقال المصدر، فى تصريحات خاصة للدستور، إن الأزمة على مستوى الجمهورية، وجاري العمل على حلها.وأضاف: لا داعي للقلق والتوتر، سيتم حل الأزمة، والوزارة تعمل لصالح الطلاب، مؤكدا أنه لا يتم احتساب وقت الامتحان إلا منذ فتح المنصة للطلاب.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.