تداول الامتحان الورقي لـ«عربي أولى ثانوي»

تداول طلاب الصف الأول الثانوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "التليجرام" صورا من الامتحان الورقي لطلاب المنازل بمادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.وكانت انتشرت منذ قليل، الامتحان الإلكتروني لطلاب الأول الثانوي، الذين يؤدون امتحانهم الكترونيا على أجهزة التابلت.ومن المقرر أن يبدأ امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي في الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا بالفترة الثانية.بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، غدا الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول، بأداء مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.