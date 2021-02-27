جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الازهري 2021

انتهى قطاع المعاهد الأزهرية من وضع جداول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية الأزهرية حيث يبدأ جدول الشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي المعاهد العادية والنموذجية والخاصة يوم الأحد 28 فبراير بمادة القرآن الكريم والفقة والمنطق ويؤدي الطلاب امتحان مادة التفسير والحديث والتوحيد يوم الثلاثاء 2 مارس فيما يؤدى الطلاب امتحان النحو والصرف والبلاغة والعروض والقافية و الإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة ومادة اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمواطنة يوم الأحد 7 مارس فيما تنتهي الامتحانات يوم 9 مارس حيث يؤدي الطلاب اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا.





جدول الشعبة العلمية لطلاب الصف الثاني للثانوية الأزهرية

تبدأ أيضا امتحانات الشعبة العلمية للصف الثاني الثانوية غدا الأحد 28 فبراير وتستمر حتى 9 مارس بمعدل 3 أيام أسبوعيا هم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم والفقة يوم الأحد 28 مارس و مادتي التفسير والتوحيد يوم الثلاثاء 2 مارس و مواد الصرف والنحو و البلاغة والانشاء والأدب والنصوص والمطالعة يوم الخميس 4 مارس فيما يؤدي الطلاب مادة الفيزياء والكيمياء والأحياء والمواطنة يوم الأحد 7 مارس بينما يؤدي الطلاب مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وتطبيقات الرياضيات واللغة الأجنبية يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل.





اقرأ أيضاً









جدول شعبة العلوم الإسلامية لطلاب الصف الثاني الأزهري

يمكن للطلاب معرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021 من خلال هذا التقرير حيث يؤدي طلاب شعبة العلوم الإسلامية مادة القرآن الكريم والفقة والمنطق يوم الأحد 28 فبراير بينما يؤدي الطلاب مادة التفسير والحديث والتوحيد يوم الثلاثاء 2 مارس فيما يؤدي الطلاب مادة النحو والصرف والبلاغة والعروض والقافية والانشاء والأدب والنصوص والمطالعة يوم الخميس 4 مارس فيما يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية الأولى والاحصاء والمواطنة والاجتماع يوم الأحد 7 مارس بينما يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا يوم 9 مارس.

مع أول أيام الامتحانات يدير الكثير من الطلاب المعاهد الأزهرية عنعبر محرك البحث العالمي جوجل، والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الجدول الشعب العلمية والأدبية للصف الثاني الأزهري والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.