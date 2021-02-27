بالإجابات.. تداول الامتحان الإلكترونى لـ«عربى أولى ثانوى»

تداول طلاب الصف الأول الثانوي، عبر صفحات السوشيال ميديا "التليجرام وفيس بوك" صورا من الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية بالإجابات، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.ومن المقرر أن يبدأ امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا بالفترة الثانية.بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، غدا الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول، بأداء مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.