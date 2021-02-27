طريقة أداء الامتحانات على أجهزة التابلت | الترم الأول 2021
السبت 27/فبراير/2021 - 10:46 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر طريقة فتح الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون أول امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم السبت 27-2-2021.
طريقة الامتحانات على أجهزة التابلت 2021
وجاءت الخطوات كالتالي:
- لابد من وجود أكواد المواد مع الطالب في ورقة.
- فتح منصة الامتحان exam الساعة التاسعة بالضبط وليس قبلها.
- ادخال اسم المستخدم هو كود الطالب.
- كلمة المرور ستكون مدونه في صفحة اكواد الامتحان.
- كود الجلسة هو الكود الخاص بالمادة التي سيجري بها الطالب الامتحان ولا يجوز اخد كود طالبة أخرى.
- يبدأ الامتحان بكلمة ابدأ وينتهي الامتحان بكلمة انهاء.
- يجب مراعاة زمن الامتحان.
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يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون أول امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم السبت 27-2-2021.