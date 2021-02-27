طريقة أداء الامتحانات على أجهزة التابلت | الترم الأول 2021

طريقة الامتحانات على أجهزة التابلت 2021 وجاءت الخطوات كالتالي: لابد من وجود أكواد المواد مع الطالب في ورقة. فتح منصة الامتحان exam الساعة التاسعة بالضبط وليس قبلها. ادخال اسم المستخدم هو كود الطالب. كلمة المرور ستكون مدونه في صفحة اكواد الامتحان. كود الجلسة هو الكود الخاص بالمادة التي سيجري بها الطالب الامتحان ولا يجوز اخد كود طالبة أخرى. يبدأ الامتحان بكلمة ابدأ وينتهي الامتحان بكلمة انهاء. يجب مراعاة زمن الامتحان. تابع أيضاً:



يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون أول امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم السبت 27-2-2021.

ننشر طريقة فتح الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.