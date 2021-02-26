نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 أزهري

ضوابط الأزهر لاجراء امتحانات الفصل الدرارسي الأول 2021 للمرحلة الإعدادية





تعرف على المحذوف من منهج الصف الأول الثانوي الأزهري علمي 2021

4- يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

4- يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

يبحث عدد من أولياء الأمور لطلاب التعليم الأزهري عن نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 أزهري، وحرص الأزهر على التيسير على طلابه فيما يتعلق بمسألة معرفة نظام الامتحان بتوفير نماذج استرشادية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق غدا السبت 27 فبراير في المعاهد الأزهرية، عقب العودة من إجازة نصف العام.وقدم قام قطاع المعاهد الأزهرية بنشر نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 أزهري ولجميع الصفوف في المراحل المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، على مدار سنوات سابقة حتى يتعلم الطلاب منها، ويمكنهم الاستفادة منها في جميع المواد الدراسية، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول.وتنشر "الدستور" النماذج التي تم وضعها على بوابة الأزهر الإلكترونية، للصف الثاني الاعدادي 2021 على مواد: الدراسات، العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، القرآن الكريم وتجويده، الفقه الحنبلي، اللغة العربية، أصول الدين، الفقه المالكي، الفقه الحنفي.1- تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي.2- يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس.3- يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس.