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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على المحذوف من منهج الصف الأول الثانوي الأزهري علمي 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:48 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع موسم الامتحانات تصاعدت حدة البحث عن منهج الصف الأول الثانوي الأزهري علمي 2021، عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الأجزاء المحذوفة من المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي تم وضعها من قطاع المعاهد الأزهرية التابع للأزهر الشريف، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير المحذوف من المناهج.

ما هو المحذوف من منهج الصف الأول الثانوي الأزهري علمي 2021

تخفيفا عن كاهل الطلاب خلال مذاكرة المناهج التعليمية قبل خوض تجربة الامتحانات حذف قطاع المعاهد الأزهرية الكثير من دروس المنهج والتي يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط ( من هنا)، حتى يتثنى لهم الامتحانات دون ضغط نفسي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية صارمة منها إغلاق المدارس والمعاهد الأزهرية وتلقي الدروس عن طريق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم التقليدي عن طريق التلقين والتعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني.

الدروس المحذوفة من مناهج الثانوية القسم الأدبي للصف الأول

حذفت اللجنة الموكلة من قطاع المعاهد الأزهرية المناهج الدراسية جزء من سورة النساء في مادة القرآن الكريم من الآية 104 إلى الآية 147 وفي مادة الفقة الحنفي حذف الجزء من باب السجود وحتى باب الشهيد وذلك حتى يتثنى للطلاب مذاكرة باقي أجزاء المنهج الدراسي دون ضغط نفسي أو مشقة وسط الظروف المعيشية الصعبة من جراء اتخاذ إجراءات احترازية صارمة التي يلتزم بها الجميع لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

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الدروس المحذوفة من مناهج الثانوية القسم العلمي الصف الأول


نرصد من خلال هذا التقرير المحذوف من منهج الصف الأول الثانوي الأزهري علمي 2021 ففي مادة القرآن الكريم تم حذف من الآية 104 إلى الآية 147 من سورة النساء بالإضافة إلى حذف من باب الصلاة إلى باب الشهية والمباحث المتعلقة به في مادة الفقة الحنفي ليذاكر الطلاب باقي المنهج بإرتياح كامل دون ضغوط المناهج حيث تم دراسة باقي أجزاء المنهج المحذوف في السنوات السابقة لهم في المعهد.

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