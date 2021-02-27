الشاعرة كريمة ثابت بضيافة الأعلى للثقافة.. اليوم

تحل الشاعرة كريمة ثابت٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".ومن المقرر أن تقرأ "ثابت" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: تعريف - نهاية - سؤال، في تجربة كريمة ثابت الشعرية شجن الذات الشاعرة٬ ويغلف الكون صدقا تكاد تكون التجربة الشعرية لكريمة ثابت تتعنون بـ الدفق والصدق والتلقائية، وهذا ما نلمسه واضحا في مجمل منجزها الإبداعي.في سياق متصل يليها في السابعة٬ لقاء مع المؤلف الموسيقي والأكاديمي البحريني٬ الدكتور عصام الجودر - تحت عنوان "فن الفجري"، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية٬ الباليه والرقص ودورها الفاعل في حياتنا، وتنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس.