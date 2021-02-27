رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعرة كريمة ثابت بضيافة الأعلى للثقافة.. اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 01:27 ص
كريمة ثابت
كريمة ثابت
نضال ممدوح
طباعة
تحل الشاعرة كريمة ثابت٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

ومن المقرر أن تقرأ "ثابت" مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: تعريف - نهاية - سؤال، في تجربة كريمة ثابت الشعرية شجن الذات الشاعرة٬ ويغلف الكون صدقا تكاد تكون التجربة الشعرية لكريمة ثابت تتعنون بـ الدفق والصدق والتلقائية، وهذا ما نلمسه واضحا في مجمل منجزها الإبداعي.

في سياق متصل يليها في السابعة٬ لقاء مع المؤلف الموسيقي والأكاديمي البحريني٬ الدكتور عصام الجودر - تحت عنوان "فن الفجري"، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أونلاين "حياتنا مع الموسيقى" وهي عبارة عن رسائل مصورة (فيديو) أو محاضرات قصيرة المدة لتوعية الجمهور المصري والعربي عبر الإنترنت بأهمية الموسيقى والفنون المرتبطة بها وخاصة الفنون الحركية٬ الباليه والرقص ودورها الفاعل في حياتنا، وتنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس.
عصام الجودر
عصام الجودر

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

فوز فيردر بريمن على آينتراخت فرانكفورت 2-1 فى الدورى الألمانى

تعادل المغرب الفاسى والتطوانى سلبيًا فى بطولة الدورى

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم

الشاعرة كريمة ثابت بضيافة الأعلى للثقافة.. اليوم

ختام لقاء نجاحات الشباب الأفريقى بالأعلى للثقافة