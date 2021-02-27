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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير 65 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 06:31 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدي
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، ٦٥ رحلة جوية بمعدل ٤٦ رحلة دولية إلى كل من، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف، روما، بروكسل، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت، و١٥ رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و٤ رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٧٠٩ راكب.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران " مصر للطيران" جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكافة رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية "بضائع" وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.

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