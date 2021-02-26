«هندسة عين شمس» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بخطة شاملة

اعتمد مجلس كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمر الحسينى عميد الكلية خطة شاملة للإجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها لضمان سلامة الطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها بدقة تامة، مشيرا إلى أن الكلية تتبع إجراءات شاملة للتعقيم اليومى باستخدام الوسائل المعتمدة من اللجنة الطبية العليا بجامعة عين شمس.وأوضح أنه حفاظا على سلامة طلاب الكلية فقد تم وضع خطة من بداية دخول الطالب من بوابات الكلية لأداء الامتحانات حتى خروجه منها، لافتا إلى أن الكلية أعلنت جداول الامتحانات علي موقعها الرسمى، كما خصصت كود لكل طالب ( QR code ) يمكن الحصول عليه من الموقع الخاص بالطلاب يوضح جميع التفاصيل الخاصة ببيانات الطالب ويوم الامتحان والمكان الذي سيؤدى فيه الامتحان والبوابة الخاصة بدخول كل طالب منعًا للتزاحم.وأكد أنه لن يسمح بدخول الطلاب دون تواجد هذا الكود ولذلك على الطالب طباعته على ورقة أو حفظه على التليفون المحمول الخاص به.فيما أوضح الدكتور محمد عبد العزيز نائب مقرر إدارة الامتحانات أن الأمن الإدارى سينظم دخول الطلاب من خلال البوابات الخاصة بهم وسيتم قياس درجة الحرارة علي البوابات مشيرا إلي أن حالات الاشتباه سيتم التعامل معاها وفقا للبروتوكولات الطبية التى تعتمدها الجامعة.وقال إنه تم عمل علامات إرشادية بالكلية لتسهيل وصول الطلاب لجنة الامتحانات الخاصة بهم منعًا للتجمعات وحفاظًا علي التباعد الاجتماعى.وفي النهاية دعا الطلاب للتعاون والالتزام بالاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الجميع، موضحا أن هناك فيديو توضيحى لتنظيم عملية الامتحانات يمكن مشاهدته علي القناة الخاصة بالكلية علي موقع اليوتيوب.