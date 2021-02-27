لطلاب الثانوى.. ماذا تفعل عند ظهور «رسائل الخطأ» على التابلت أثناء الامتحان؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وقام عدد من المعلمين بتوجيه تعليمات هامة في حالة وجود رسائل الخطأ التي قد تظهر للطالب قبل دخول الاختبار وترصدها "الدستور" من خلال الصور.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات، اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، ومدة الامتحان ٩٠ دقيقة، والفترة الثانية من الساعة ١١ ونصف صباحا حتى ١٢ وربع ظهرا وتكون مادة الأحياء في زمن ٤٥ دقيقة.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.بالاضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.