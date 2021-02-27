رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوى.. ماذا تفعل عند ظهور «رسائل الخطأ» على التابلت أثناء الامتحان؟

السبت 27/فبراير/2021 - 12:49 ص
التابلت
التابلت
ريم محمود
طباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وقام عدد من المعلمين بتوجيه تعليمات هامة في حالة وجود رسائل الخطأ التي قد تظهر للطالب قبل دخول الاختبار وترصدها "الدستور" من خلال الصور.

ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات، اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، ومدة الامتحان ٩٠ دقيقة، والفترة الثانية من الساعة ١١ ونصف صباحا حتى ١٢ وربع ظهرا وتكون مادة الأحياء في زمن ٤٥ دقيقة.

وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

بالاضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت
رسائل الخطأ على التابلت

موضوعات متعلقة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنان يوسف شعبان الصحية

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تعادل المغرب الفاسى والتطوانى سلبيًا فى بطولة الدورى

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«فولكلور الحج المصرى وتاريخه» ضمن سلسلة حلقات «حكاوى الخطاوى»

مركز طلعت حرب ينظم أمسية حول الشباب ودوره فى بناء المجتمع.. اليوم

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر