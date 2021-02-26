أيمن مصطفى يعتذر عن طعنه على انتخابات نقابة الصحفيين

أعلن الزميل أيمن مصطفى الصحفي بجريدة الصباح، تنازله عن الطعن المقدم منه والذي يطالب فيه بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بسبب جائحة كورونا.وقال مصطفى في بيان له: نظرًا لحالة الغضب التي انعكست من بعض الزملاء بسبب رفع دعوى قضائية لتأجيل الانتخابات بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن أجل وحدة الجماعة الصحفية ونزولًا لرغبة أغلبية الزملاء الصحفيين وعدم شق صف وحدة الجماعة الصحفية، سأقدم تنازلي عن القضية المرفوعة أمام مجلس الدولة يوم الأحد المقبل على أن تقام الإنتخابات في موعدها يوم الجمعة المقبل.وأوضح: كنت أتمنى تأجيل الإنتخابات لفترة وجيزة شهرين بنفس المرشحين لحين انتهاء جائحة كورونا، أو تراجع نسبة الإصابات لكن مع الأسف هناك رفض لتأجيل الانتخابات من الزملاء أعضاء النقابة وبعض زملاءنا المرشحين.