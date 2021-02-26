أحمد زاهر: وفاة شخصية منة في «لؤلؤ» أبكتني حقيقيا (فيديو)

كشف الفنان أحمد زاهر، كواليس نجاح مسلسل لؤلؤ والذي عرض في السباق الشتوي لمسلسلات الدراما المصرية، وشاركت في بطولته النجمة مي عمر.وقال زاهر لـ"الدستور" إن وفاة شخصية منة في مسلسل "لؤلؤ" أبكته حقيقيا وهي الشخصية التي قدمتها ابنته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر.وفي سياق آخر كشف زاهر كواليس فيلمه الجديد "فارس" والذي يقوم بتصويره حاليا، مشيرا إلى أنه عمل مختلف تماما عن فيلم زنزانة 7 والذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.