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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس لـ«الدستور»: لن نسمح بتناول «المعزول» ماكس ميشيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:38 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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نفى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ما تردد بشأن السماح بـ«تناول» ماكس ميشيل، الذى لقب نفسه بـ«الأنبا مكسيموس رئيس أساقفة المجمع المقدس للقديس أثناسيوس»، بعد عزله من الكنيسة قبل سنوات، مشددًا على أن الكنيسة لم تتوصل إلى حل لأزمته.
وكتب «ميشيل» على «تويتر» مطالبًا بإعادته إلى الكنيسة: «جميع المصريين، مسئولين ومواطنين، مسيحيين ومسلمين، يشهدون كيف دعمت البابا تواضروس، بكل محبة وأمانة، ومع ذلك فقد رد الاعتبار لكل الذين ظُلموا من مجمع كنيسته، ماعدا أنا».
وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «الصوم الكبير» ٨ مارس المقبل، لمدة ٥٥ يومًا تنتهى بليلة «سبت النور»، ويترأس البابا تواضروس الثانى قداسات أول أيام «الصوم الكبير» فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير السابق.
وقالت مصادر إن البابا سيقضى خلوته أثناء «الصوم الكبير» بين دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فيما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر «الصوم الكبير» يوم ١٥ مارس المقبل، لمدة ٤٠ يومًا تنتهى بالاحتفال بعيد القيامة المجيد فى ٥ مايو. ويمتنع الأقباط خلال «الصوم الكبير» عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان، مكتفين بالأكلات النباتية، كما يمتنعون عن تناول الطعام من الساعة ١٢ منتصف الليل حتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى شكل قداس يومى، خلال الأسبوع الأول، وبدءًا من الأسبوع الثانى قداسان يوميًا.


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