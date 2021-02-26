إسرائيل تتهم مواطنًا عربيًا بالتجسس لصالح حماس

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الجمعة، إنه ألقى القبض على عربي إسرائيلي تربطه علاقات عائلية بغزة بتهمة نقل معلومات عن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي إلى قادة حركة حماس في الأراضي الفلسطينية.وأوضح الشاباك، في بيان باللغة العبرية، أن محمد أبوعذرة (43 عاما) متهم "بارتكاب جرائم تشمل الانتماء إلى منظمة إرهابية ونقل معلومات إلى العدو".وأضاف أن والدة أبوعذرة وزوجته من قطاع غزة وأن والده بدوي (إسرائيلي) ما سمح له بالعبور ذهابا وإيابا بين منزله في إسرائيل وغزة.وتابع: "هذا الأمر سمح للجناح العسكري لحركة حماس بتجنيده وعقد اجتماعات مباشرة معه في غزة، حيث وفر لهم فرصة فريدة للحصول على معلومات عن الأراضي الإسرائيلية وتنفيذ مهمات لصالحهم".وقال البيان إنه من بين المهمات التي كلفته بها حركة حماس "جمع وتقديم معلومات" عن مواقع منظومة بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ.وقال الشاباك إن أبوعذرة أوقف في 3 فبراير ووجهت إليه تهمة رسمية الجمعة في محكمة في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل.