ألمانيا: العملية العسكرية الأمريكية «دفاع عن النفس»

دعمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة، الشريكة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في أول عملية عسكرية معلنة رسميا تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن.وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين اليوم الجمعة، إن الهجمات الأمريكية في سورية والتي استهدفت ميليشيات تدعمها إيران- تأتي ردا على هجمات صاروخية ضد أعضاء التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق، والتي "تمت إدانتها بشدة".وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي اتحادي أن هناك زيادة في الآونة الأخيرة في الهجمات ضد القوات الدولية في المشاركة في مكافحة داعش في المنطقة الحدودية العراقية مع سوريا، مضيفة أن هذه الهجمات "غير مقبولة"، لأنها "تعرض التقدم في العراق على صعيد الاستقرارللخطر دائما"، وبالتالي فهي "مدانة بأقوى العبارات الممكنة".