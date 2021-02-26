تشييع أحد قتلى كتائب حزب الله العراقى فى الغارات الأمريكية

أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر محلية، فى نبأ عاجل قبل قليل، بأنه تم تشييع أحد قتلى كتائب حزب الله العراقي بالغارات الأمريكية في سوريا.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة جوية استهدفت هيكلًا تابعًا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا.وكشف مسئولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس جو بايدن أعطى موافقته لشن غارة على الفصيل الإيراني في سوريا.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن ارتفاع القتلى في القصف الأمريكي إلي 22 مقاتلًا مواليًا لإيران في غارات بسوريا.وتأتي الضربة الأمريكية عقب سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.