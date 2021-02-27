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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 07:06 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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يرصد لكم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-2-2021، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، حيث سجل محليًا استقرار مقابل الجنيه المصري علي مستوي الشراء والبيع اليوم السبت 27-2-2021 بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ويلعب النفط الكويتي دورا مهما في ارتفاع وانخفاض الدينار الكويت بجميع البلاد العربية والدولية أيضا حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي أمس الجمعة ارتفع لـ 2.03 دولار ليبلغ 65.77 دولار في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 63.74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، كما تراجعت في الأسواق العالمية العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.88 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 31 سنتا ليبلغ 63.53 دولار.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-2-2021

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوى 48.88 جنيه للشراء، 51.99 جنيهًا للبيع، واستقرسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند مستوى 48.88 جنيه للشراء، و52.99 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد 47.15 جنيهًا للشراء، و51.79 جنيهًا للبيع، بحسب شاشات التداول داخل البنك، شهدت المؤشرات استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 48.21 جنيهًا للشراء، و51.14 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في السوق المحلية، في بنك المصر إيران للتنمية عند 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وبينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

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الجدير بالذكر أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات في الفترة من 18 مارس 1975 م إلى 4 يناير 2003 م، ثم تم تبديل الربط إلى 1 دولار أمريكي = 0.29963 دينار كويتي مع هوامش ±3.5% من 5 يناير 2003 م وحتى 20 مايو 2007 م بما يكافئ 1 دينار = 3.33745 دولارا، ولكن في 16 يونيو عام 2007 م أعيد ربط الدينار الكويتي إلى سلة العملات، وحاليا تبلغ قيمة الدينار حوالي 3.45 دولارا أمريكيا، ويعد أعلى سعر صرف في العالم.

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