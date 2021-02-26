التجارة البحرية البريطانية تحقق في انفجار سفينة بخليج عمان

تواصل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، التحقيقات في تعرض سفينة لانفجار في خليج عمان.وحسب ما أفادت وكالة الأنباء رويترز، تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر.وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس دون خسائر وطاقهما بأمان.