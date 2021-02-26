باكستان: مقتل قيادى إرهابى خلال عملية أمنية بمقاطعة جنوب وزيرستان

أعلن الجيش الباكستاني أن القوات الأمنية قتلت قياديا إرهابيا خلال عملية استخباراتية في منطقة "تيارزا" بمقاطعة "جنوب وزيرستان" في شمال غربي البلاد.ونقل "راديو باكستان"، اليوم الجمعة، عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قولها: "إن القيادي الإرهابي كان خبيرا في العبوات الناسفة، وشارك في قتل أكثر من 50 فردا من قوات الأمن الباكستانية منذ عام 2007".