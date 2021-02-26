رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
محمد صلاح يدخل مجال الاستثمار العقاري في إنجلترا
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:48 م
طباعة
أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
هل تُهدر الدولة مليارات الجنيهات فى مشروع «تأهيل الترع»؟
إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة
كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول
لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟
الصور
غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط
محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء
جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال 83 ألف طالب مع بدء التيرم الثاني
محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة
الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس
الأكثر قراءة
لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟
موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة
إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة
بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول
المزيد
إنفوجراف
مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»
تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟
نجم الساعة
قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون
منوعات
تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات
دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة
كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول
«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا
المزيد
أيام زمان
عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع
بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟
ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق
حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»
المزيد
مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد
الثقافة
محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل
مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة
تكريم الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفال المغرب»
المزيد