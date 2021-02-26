بريطانيا تؤيد الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن تأييد بلاده الضربات الجوية الأمريكية في سوريا.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة جوية استهدفت هيكلًا تابعًا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا.وكشف مسئولون أمريكيون لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن أعطى موافقته لشن غارة على الفصيل الإيراني في سوريا.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن ارتفاع القتلى في القصف الأمريكي إلي 22 مقاتلًا مواليًا لإيران في غارات بسوريا.وتأتي الضربة الأمريكية عقب سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.