مصادر فلسطينية: نتوقع اتصالًا من بايدن مع عباس قريبًا

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الجمعة، إنها تتوقع اتصالًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيرهالفلسطيني محمود عباس قريبًا.وأشار المصادر، وفق ما نقلته صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة في رام الله، إلى أن اتصالات جرت مؤخرا بين هادي عمرو، مسئول الملف الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية مع عدد من المسئولين الفلسطينيين، على رأسهم رئيس الوزراء محمد أشتية.ونقلت الصحيفة عن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إدارة بايدن تراجع وجودها الدبلوماسي على الأرض كجزء من انخراطها المتجدد مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.وقال المسئول، ردًا على سؤال بشأن الاتصالات مع القيادة الفلسطينية: "من المهم للولايات المتحدة التعامل مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين".