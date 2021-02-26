رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، إن غرفة عمليات الشركة تلقت عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة بمواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل إليها العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال، وتم إصلاحها فى وقت قياسي، وفى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمال الشبكات تمكنوا من إنهاء عملية إصلاح كسر 8 بوصة لخط المياه الطرد الرئيسي من خزان الرفع التابع لمركز ومدينة التل الكبير، المغذي لقري وادي الملاك والظهير الصحراوي وقرى القصاصين القديمة، وإصلاح كسر بخط 600 مم الخاص بطلمبات المياه العكر بمحطة مياه الشرب بالتل الكبير دون قطع المياه أو تخفيض الضغط، بالإضافة الي تركيب محبس هواء علي عداية كوبري البعالوة، خط طرد محطة UF، وذلك لحماية شبكات التوزيع من الكسر وتقليل الفاقد الناتج عن كسور بشبكات التوزيع.وأضاف رئيس مياه القناة، انه تم اصلاح كسر خط 300 علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي امام مدينة فايد، كما تم اصلاح كسر خط مياه 4 بوصة بمنطقة فخري التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وإصلاح كسر في خط المياه 300 المغذي لمجمع المدارس بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.