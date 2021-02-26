محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من المحاضرات الثقافية والأمسيات الشعرية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "حب الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا" وتحدث محمد أسعد عن الوطن وحب الوطن وأنه فرض علي الجميع، والقرآن الكريم وجميع الأديان تحث علي حب الوطن والتوجه إليه، وأن الحفاظ عليه من أساسيات الحياة وصور حب الوطن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه غريزة في النفس والدفاع عن ترابه قضية حياة أو موت وسعادتك بوطنك أن تراه متطورا مزدهرا تنعم فيه بالخير والأمان لا بالخراب والإرهاب والتدمير من بعض النفوس الضعيفة من أجل المال وتخريب الوطن، كما قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الثقافة والإنسان" وأوضح عمرو عبد الصبور العلاقة التصاعدية مع الثقافة والإنسان وتوطيد وتعميق علاقة الحب مع الثقافة وبناء المؤسسات الثقافية والعلمية، وتحويل قيم الثقافة ومبادئها إلى الحياة، بالإضافة إلى ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "دور الأسرة في نبذ التعصب" وتناول عمرو عبد الصبور دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية واختلاف المجتمعات في مدى اكتساب القيم، وأن الأسرة هي القاعدة الرئيسية للتنشئة الاجتماعية.أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "علاقة الصحة البدنية بالصحة العقلية" وأوضح أسامة عبدالوهاب مدرس التربية الرياضية بإدارة أرمنت التعليمية الأزهرية تعريف الصحة البدنية وعلاقتها بالجسم، وكيفية الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وتعريف الصحة النفسية وحالاتها، كما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "القراءة الطريق الأول لتفجير الإبداع" وتحدث العادلي حسان عن أهمية القراءة ودورها في الإبداع وأنواعها، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "مرحلة المراهقة" وتحدثت باتعة نوبي عن مرحلة المراهقة وخطر المراهقة وعلامات المراهقة وكيفية التعامل مع المراهق.أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "جعلوني أبيض"، بالإضافة إلى ذلك قدمت المكتبة ورشة حكى قصة "سيدنا إسماعيل عليه السلام" سردها نصر محمد، بينما نظمت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى قصة "المدينة العجيبة" سردها عبدالله سيد أحمد، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للمنشد على سيد، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية عن الأركت لتنفيذ شكل زهرة نباتية نفذتها دينا عبد الله، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة رسم بالقلم الرصاص تنفيذ أحمد أمين، بينما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية "رسم من وحي الخيال" تنفيذ هاجر سيد حساني، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي في المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين.