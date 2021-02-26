إحالة عاطلين للجنايات بحيازة 3 طرب حشيش وبندقية آلية بالوايلي

أحالت النيابة العامة بالوايلي، عاطلين، للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهما بحيازة 3 طرب حشيش وبندقية آلية بدائرة القسم.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 طربة لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، و2 خزينة سلاح، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمول فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية دون تراخيص.