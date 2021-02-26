مصرع 3 سوريين في انفجار لغم من مخلفات داعش

لقى ثلاثة مدنيين سوريين، مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلا عن مصدر في قيادة شرطة حماة، اليوم الجمعة، بأن لغما أرضيا من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجر أثناء مرور دراجة نارية كان ثلاثة مدنيين يستقلونها ضمن أراض زراعية، على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي مما أسفر عن مقتلهم، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى السلمية الوطني.يذكر أن التنظيمات الإرهابية عمدت قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها، وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن، من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.