الكرملين يعلق على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا

قالت الرئاسة الروسية الكرملين، اليوم الجمعة: "لا يمكننا التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت روسيا مسبقا بشأن الضربات في سوريا".وأفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلا عن الكرملين، بأن الاتصالات تتم من خلال الجيش.وشنت الولايات المتحدة، بموافقة الرئيس الأمريكى جو بايدن، هجومًا على الميليشيات الموالية لإيران غربي الفرات بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن مقتل 22 شخصا، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي.