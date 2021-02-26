ضبط 12567 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

ضبطت وزارة الداخلية 12567 شخصا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12477 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 90 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 634 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 182 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1259 شيشة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.